Qué se sabe del caso del vendedor ambulante que preparaba milanesas con papel higiénico

Un escándalo ha sacudido a Santiago del Estero tras la detención de un hombre que comercializaba milanesas y chorizos adulterados, los cuales contenían papel higiénico. Las autoridades, alarmadas por esta situación, clausuraron el puesto y decomisaron la totalidad de los alimentos involucrados.

El acusado había preparado más de 20 kilos de productos destinados a la venta durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, un evento que atrae a miles de personas cada año.

Según informaron medios locales, el operativo se llevó a cabo el jueves a las 10.30 en un local ubicado en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y Lavalle. Esta acción fue resultado de una inspección realizada por el área de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad de Monte Quemado.

Durante la inspección, los funcionarios encontraron “alimentos en mal estado”, incluyendo milanesas y chorizos que presentaban signos de deterioro y que constituían un riesgo para la salud pública. También se detectaron ingredientes de procedencia dudosa y serias faltas de higiene”, como lo comunicó la Municipalidad.

El comerciante, identificado como Marcos Rolando Ávila, fue rápidamente detenido por las autoridades locales. Inspectores y funcionarios actuaron con celeridad para prevenir que los asistentes a la festividad consumieran productos que podrían ser perjudiciales para su salud.

En el lugar, se constató que el puesto no cumplía con normas básicas de higiene, encontrándose superficies sucias y una preocupante manipulación directa de los alimentos, así como la inaceptable inclusión de papel higiénico en los productos alimenticios.

La Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad se ocupó de decomisar toda la mercadería y clausurar el puesto de venta. El vendedor ambulante, originario de Tucumán, enfrenta ahora una denuncia penal por la venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado.