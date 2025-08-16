Qué se sabe del caso del vendedor ambulante que preparaba milanesas con papel higiénico
Las autoridades encontraron más de 20 kilos de alimentos en su puesto de venta para las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo.
Un escándalo ha sacudido a Santiago del Estero tras la detención de un hombre que comercializaba milanesas y chorizos adulterados, los cuales contenían papel higiénico. Las autoridades, alarmadas por esta situación, clausuraron el puesto y decomisaron la totalidad de los alimentos involucrados.
El acusado había preparado más de 20 kilos de productos destinados a la venta durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, un evento que atrae a miles de personas cada año.
Según informaron medios locales, el operativo se llevó a cabo el jueves a las 10.30 en un local ubicado en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y Lavalle. Esta acción fue resultado de una inspección realizada por el área de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad de Monte Quemado.
Durante la inspección, los funcionarios encontraron “alimentos en mal estado”, incluyendo milanesas y chorizos que presentaban signos de deterioro y que constituían un riesgo para la salud pública. También se detectaron ingredientes de procedencia dudosa y serias faltas de higiene”, como lo comunicó la Municipalidad.
El comerciante, identificado como Marcos Rolando Ávila, fue rápidamente detenido por las autoridades locales. Inspectores y funcionarios actuaron con celeridad para prevenir que los asistentes a la festividad consumieran productos que podrían ser perjudiciales para su salud.
En el lugar, se constató que el puesto no cumplía con normas básicas de higiene, encontrándose superficies sucias y una preocupante manipulación directa de los alimentos, así como la inaceptable inclusión de papel higiénico en los productos alimenticios.
La Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad se ocupó de decomisar toda la mercadería y clausurar el puesto de venta. El vendedor ambulante, originario de Tucumán, enfrenta ahora una denuncia penal por la venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado.