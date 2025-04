Quedó libre el hombre que mató a su hijo para defender a su nuera y a su nieto

El hombre que mató a su hijo para defender a su nuera y a sus nietos fue liberado luego de estar un mes detenido en la localidad de Río Segundo, Córdoba.

La Justicia continuará la investigación para determinar si el acusado actuó en legítima defensa, pero mientras tanto el padre de la víctima continuará en libertad.

Tras regresar a su hogar en Río Segundo, el hombre dio un duro relato sobre cómo fue haber matado a su hijo con la intención de defender a su nuera y a sus nietos de un posible ataque.

"Hoy estoy libre, pero estoy preso en libertad", aseguró el hombre, cuya identidad se mantiene reservada.

La dramática situación ocurrió el 29 de marzo, cuando su hijo comenzó a tener una fuerte discusión con su pareja, quien sostenía a su bebé de 9 meses en sus brazos. La otra hija de la relación, una nena de 4 años, miraba la pelea a unos pocos metros.

El padre del agresor contó que unos minutos antes su hijo había llegado "muy alterado" a la casa y detalló que “tenía la lengua azul". El hombre que estuvo detenido dijo que esto pudo haber sido porque “consumía pastillas azules mezcladas con alcohol o energizantes”.

En la entrevista que dio para el medio local Puntual, el hombre reconoció que imaginaba lo que podía pasar entre su hijo y la pareja de él. "Mi hijo estaba fuera de sí“, señaló sobre el inicio de la discusión entre ambos, al punto de que el joven agarró del cuello a la madre de sus hijos.

“Le dije que se fuera, que se calmara. Pero no quiso. No paraba. Lo mandé al patio para sacarlo de la situación. Pero se descontroló”, relató sobre los momentos previos al desenlace fatal.

La hija de 13 años también estuvo involucrada en la pelea, ya que intercedió para que el agresor no le pegara a su madre. Unos segundos después, el hombre le clavó un cuchillo en el cuello.

El propio padre llevó a su hijo hasta el hospital de Río Segundo, donde confirmaron la muerte al poco tiempo. De este modo, se entregó en la comisaría local para relatar todo lo que había sucedido.

“Ojalá no hubiera actuado de esa forma. Lo hice para proteger a mi hija y mi nuera, pero no quería ese final para mi hijo. Verlo así, perderlo así, no se lo deseo a nadie”, dijo el acusado.

Al haberse reencontrado con sus familiares, el acusado mencionó que sus nietos todavía no fueron informados sobre la muerte de su padre. “El más grande pregunta por el papá”, relató al indicar que el menor se encontraba bajo tratamiento psicológico.

En ese sentido, señaló que su nuera continúa shockeada por la tragedia: “Está muy decaída. Nunca pensó que esto podía llegar a un punto así. Lo que pasó nos arrastró a todos”.

“Me cuesta salir, me cuesta mirar a la gente a los ojos. Me siento juzgado por muchos, aunque quienes me conocen saben quién soy”, dijo el hombre.