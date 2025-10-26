Quién es “El Señor Jota”, señalado como el autor intelectual del triple crimen narco

La causa judicial por el triple femicidio narco de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), dio un giro inesperado. Un testigo brindó este viernes un nuevo nombre en una declaración clave para la investigación: indicó a Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), un narco peruano detenido en una alcaldía de la Policía Federal Argentina, como el autor intelectual del macabro hecho.

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza realizó, en las últimas horas, un allanamiento en la Alcaldía Cavia de la División Caballería de la Policía Federal Argentina (PFA), en el barrio porteño de Palermo, donde está detenido Cubas Zavaleta, o conocido como “El Señor Jota” o “Jota”. Este delincuente peruano, vinculado a la organización criminal “Los Pulpos de Trujillo”, aguardaba la extradición a Perú, donde tenía pedido de captura internacional por una causa vinculada al narcotráfico.

Durante la requisa se encontraron una libreta con anotaciones que probarían su participación en el caso. También se incautaron los libros de guardia y el registro de visitas de la dependencia de la Federal. El Señor J, de 31 años, oriundo de Trujillo, tuvo causas penales en su país por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia de armas.

A la espera de ser extraditado a su país por el delito de narcotráfico, con un expediente a cargo del juez Luis Armella, “El Señor Jota” sería el jefe operativo de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño Jota”, preso en Perú y que espera ser extraditado a la Argentina.

Radiografía del triple femicidio narco: detenidos, imputados y prófugos

La UFI Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte del departamento judicial de La Matanza, bajo la dirección del fiscal Carlos Adrián Arribas, ordenó la prisión preventiva de los ocho imputados en el caso y el pase al Fuero Federal: se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio, que podrán ser enviados a cárceles bonaerenses o federales.

Los ocho están acusados por el delito de homicidio criminis causa —es decir, asesinar con la intención de ocultar un delito previo— y privación ilegítima de la libertad por retener contra su voluntad a Lara, Brenda y Morena. Esas carátulas se sumaron a la causa donde figuraban previamente los delitos de homicidio agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento por violencia de género (no se aplica a las imputadas mujeres).

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el autor intelectual de la masacre, está detenido en su país natal, Perú. Los fiscales esperan su extradición a la Argentina. Por el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol en su contra: los peruanos Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez.

En un expediente de más de 1.500 fojas, que incluyó allanamientos, autopsias y pericias telefónicas, los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli indicaron que la principal hipótesis es que el triple femicidio habría sido ordenado desde Perú.