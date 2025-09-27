La investigación del triple crimen de Florencio Varela sumó un quinto detenido en la noche del viernes: la policía detuvo en Bolivia a Lázaro Víctor Sotacuro, el chofer de la camioneta blanca en la que Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron vistas con vida por última vez.

La detención del sospechoso, de 41 años y nacionalidad peruana, se produjo en un hostal de la localidad de Villazón, en la frontera con La Quiaca.

Sotacuro era uno de los prófugos más buscados por el brutal triple femicidio que estremeció al país durante la última semana.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, confirmaron la detención a través de sus redes sociales. Ambos destacaron el trabajo conjunto entre la Policía de Jujuy y las fuerzas federales, que siguieron el rastro del sospechoso desde Santiago del Estero hasta la frontera.

Cómo cayó Sotacuro

La investigación se aceleró cuando se supo que Sotacuro había viajado en micro a Jujuy. Desde allí, la pista llevó a los agentes hasta Bolivia, donde finalmente lograron atraparlo.

“En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA”, anunció Bullrich, y confirmó que ya está en marcha el proceso de extradición para que el acusado responda ante la Justicia argentina.

En diálogo con el medio TN, la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dio detalles de la captura. “Sabemos que es propietario de uno de los vehículos vinculados en el hecho y que por eso se habría dado a la fuga. Esta noche, entre las 20 y las 20:30, fue aprehendido en el límite de la ciudad de Villazón”, indicó.

El triple crimen que sacudió a Florencio Varela: este es “Pequeño J”, el principal acusado

El caso estalló cuando los cuerpos de Brenda, Morena y Lara aparecieron enterrados y con signos de tortura en una casa de Florencio Varela. La investigación avanzó rápido y ya hay cinco detenidos. Sotacuro era una pieza clave: fue el último en ser visto con las chicas antes del crimen.

En la noche del viernes, la Justicia emitió una orden de captura nacional e internacional contra Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del hecho. También buscan a quien sería su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años.

Para los investigadores, Valverde sería el líder de la organización delictiva que habría planeado todo: desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen. Por estas horas, es el criminal más buscado del país.