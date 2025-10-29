Quilmes: a un niño se le cayó un arco de handball encima y está con muerte cerebral

La noche del martes estuvo marcada por un episodio que movilizó a la comunidad de Quilmes. Pasadas las 21 horas, un niño de 8 años ingresó de urgencia por la guardia del Hospital Isidoro Iriarte. El pequeño, alumno del colegio Nazareth de la localidad bonaerense y jugador de básquet infantil del club Argentino de Quilmes, llegó en una condición de extrema gravedad, luego de un accidente ocurrido en una cancha polideportiva de la mencionada institución.

Según se conoció, durante una actividad grupal, uno de los chicos habría intentado treparse a un arco de handball. La estructura, al no estar correctamente amurada al piso, cedió y cayó sobre el paciente, que recibió un fuerte impacto en la cabeza.

De acuerdo a lo que supo Infobae, el golpe fue en región occipital del cráneo y desencadenó un cuadro complejo: traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrinofaríngea y un episodio de paro cardiorrespiratorio.

El ingreso a la guardia demandó una rápida intervención. Se le realizaron estudios tomográficos que confirmaron la existencia de graves lesiones craneoencefálicas, añadiendo hemorragia intracraneal a la lista de complicaciones.

Mientras el equipo médico luchaba por estabilizarlo, el niño presentó un cuadro abdominal agudo que obligó a una cirugía de urgencia, la cual fue resuelta de manera exitosa en el quirófano del hospital quilmeño.

Finalizada la intervención y tras su estabilización, aunque mantenía un estado de altísima gravedad, se decidió organizar el traslado del paciente al Hospital de Alta Complejidad “El Cruce” en Florencio Varela, a través del Sistema Integrado de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires. La derivación apuntó a brindarle una atención especializada y soporte vital acorde a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con información obtenida por Infobae, el niño permanece internado con muerte cerebral. El hecho mantiene en vilo a familiares, amigos y la comunidad educativa y deportiva de Quilmes, que siguen de cerca la evolución del caso.

Un antecedente similar en Cipolletti

Semanas atrás, un accidente devastador tuvo en Cipolletti, en la provincia de Río Negro, y resultó en la muerte de un niño de 10 años, quien integraba las divisiones infantiles del club Pillmatún, mientras se hallaba en el predio de Isla Jordán, espacio donde juega como local la institución.

El suceso ocurrió alrededor de las 14:30 en una de las canchas auxiliares del club Municipal, durante una fecha de la Liga Deportiva Confluencia, que había reunido a diversas divisiones para competir contra Experimental de Cinco Saltos.

Según las primeras informaciones, el niño estaba llevando a cabo ejercicios previos al inicio del encuentro de la categoría Pre-Décima y, durante ese momento, se colgó del travesaño de un arco. El marco, hecho de metal y aparentemente sin fijación al suelo, cedió completamente y le cayó sobre la cabeza.

El golpe resultó letal. Integrantes de los equipos médicos presentes en el predio trataron de reanimarlo hasta que llegó la ambulancia, pero no lograron revertir la situación. El menor fue llevado al hospital Pedro Moguillansky, donde posteriormente se hizo oficial su defunción.

Cuando se conoció la noticia, familiares, allegados y representantes del club se trasladaron al hospital, visiblemente afectados por el hecho. Karina Álvarez, presidenta del club Pillmatún y titular del Concejo Deliberante de Cipolletti, también acudió al centro de salud y, muy conmocionada, informó la muerte del pequeño: “Falleció”, fue lo que atinó a decir, según publicó LM Cipolletti.

La comunidad deportiva local y regional quedó profundamente conmocionada por la tragedia. Como respuesta y en señal de duelo, la Liga Deportiva Confluencia anunció la suspensión de todas las fechas previstas para ese fin de semana, en adhesión al pesar de los más cercanos al niño fallecido.

La Fiscalía provincial abrió una investigación para dilucidar los detalles del accidente y ordenó la autopsia correspondiente. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, también se ordenó un encuentro con los padres del menor, autoridades del club y referentes de la liga para avanzar en la reconstrucción de los hechos. /Infobae