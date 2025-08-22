En un simulacro de un accidente aéreo que tuvo como escenario el cerro Ñuñorco Chico, en el departamento de Tafí del Valle, una empresa estatal de la Nación realizó una capacitación dirigida a los integrantes de Defensa Civil de la provincia y a efectivos del Grupo CERO, División Lacustre y Bomberos de la Policía de Tucumán para la búsqueda y rescate de los tripulantes de un avión.

“El ejercicio consistió en llegar al lugar donde se produjo un accidente aéreo. La primera parte tiene que ver con el trabajo y protocolo de búsquedas aéreas. En este caso se trata de un avión con seis tripulantes. Si se dan las condiciones se realiza el rescate aéreo de los pasajeros, quienes luego reciben asistencia médica. Por ello también participa el personal del 107 de Emergentología. En total participaron 60 personas, 45 se abocaron al rescate y salvamento, mientras que el resto a la logística desde el Comando de Emergencias, donde se producen las comunicaciones. También es muy importante la seguridad del personal y la comunicación de los equipos en una zona muy compleja por la vegetación”, explicó el ingeniero Fernando Torres, director de Defensa Civil de la provincia.

“Hicimos un primer taller de introducción con formadores de la empresa estatal nacional de aeronavegación y dos talleres más de capacitación. Está orientada a Defensa Civil porque es el área que integra a diferentes organismos relacionados a la emergencia y a la asistencia ante siniestros, como el Grupo CERO, División Lacustre y Bomberos de la Policía de Tucum��n. También hemos convocado al Sistema de Bomberos Voluntarios y al personal de Defensa Civil de la municipalidad de Tafí del Valle, que hizo el trabajo de logística para recibir a los participantes”, agregó Torres, quien también comentó que participa el área de Aeronáutica de la provincia.

En el ejercicio estuvo presente el coordinador de Búsqueda y Salvamento de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, Sergio Puebla, quien destacó el nivel de preparación del personal de Defensa Civil y de los integrantes de la Policía de Tucumán. “Nuestra empresa se dedica a brindar servicios de navegación aérea. Regularmente coordinamos con los gobiernos de las distintas provincias y municipalidades para realizar este tipo de ejercicio, que en este caso estamos haciendo con Defensa Civil y otros organismos. La simulación es un siniestro de una aeronave en el cerro Ñuñorco Chico. Nosotros convocamos a los distintos medios para realizar la búsqueda y salvamento de las personas, para lo cual tenemos un equipamiento para monitorearlos en un trabajo conjunto con Defensa Civil de la provincia”, señaló. /Comunicación Tucumán