“Estamos trabajando en equipo junto a Catastro y la Fiscalía de Estado, que han recuperado dos inmuebles que pertenecían al Estado. Una vez que fueron recuperados, nos entregaron al Ministerio de Seguridad para que sean utilizados para la seguridad de todos los tucumanos. En este caso, se utilizarán para dependencias policiales. Además, en este punto estratégico se van a colocar controles importantes para los vehículos que circulan por esta arteria”, aseguró el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, desde el predio ubicado en Lamadrid y Alfredo Guzmán, en la Capital.

“De esta manera llevamos soluciones a la sociedad y seguimos trabajando en equipo, como lo pide el gobernador Osvaldo Jaldo, en forma coordinada y planificada. En este caso, evaluamos en conjunto el destino de estos inmuebles del Estado”, agregó el titular de la cartera, quien estuvo acompañado del Jefe y Subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo.

Por su parte, el director de Unidad Ejecutora de Prevención Jurídica del Medio Ambiente y del Patrimonio Provincial de Fiscalía de Estado, Hugo Vitale, también resaltó la importancia de recuperar inmuebles del Estado.

“Esto comenzó con denuncias sobre una edificación indebida en el cono de visibilidad de la salida de calle Lamadrid. Cuando hicimos los estudios con Catastro advertimos que se trataba de un bien de dominio público del Estado. Es una propiedad que adquirió la Provincia en 1911 para la construcción de una escuela. Lamentablemente no se pudo concretar debido a que la Provincia hizo la traza del canal que dividió al inmueble en dos sectores. Hoy, estamos tomando la posesión por vía del procedimiento de autotutela administrativa que no requiere acciones judiciales por tratarse de un bien del dominio público del Estado, y se está haciendo entrega al Ministerio de Seguridad. No solo se recupera el inmueble sino que inmediatamente tiene un destino para dependencias policiales”, explicó. En el lugar también estuvo presente el escribano de Gobierno Adscripto, Carlos María Terán.

El subdirector de Inmuebles Fiscales de la Dirección General de Catastro, Ariel Llabra, señaló que la medida de posesión se realizó de manera pacífica. “Estamos alienados con la política del gobernador de no tolerar ninguna usurpación. Para ello estamos trabajando intensamente con la idea principal de recuperar el terreno y que inmediatamente sea ocupado por algún organismo con una utilidad. La gente que estaba ocupando el terreno admitió que eran de la Provincia y tuvo la mejor voluntad para llegar a un acuerdo de forma pacífica, y de esta manera se tomó posesión de los mismos”, concluyó. /Comunicación Tucumán