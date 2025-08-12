Este martes, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, encabezó un encuentro en el que participaron el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra, el secretario de Estado, Sergio Sobrecasa, los jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo además de otras autoridades policiales, con el objetivo de estructurar los operativos de seguridad para los próximos días.

“Hoy tuvimos una reunión con la plana mayor de la Policía, junto al secretario de Seguridad y el secretario de Estado, donde se plantearon temas que tienen que ver con el mapa del delito, con el accionar policial y la distribución de los recursos en toda la provincia” señaló Agüero Gamboa.

El titular de la cartera de Seguridad expresó que, ante el inminente flujo turístico que se espera para este fin de semana largo, es necesario diagramar estrategias policiales abocadas a mantener el orden ciudadano: “Es importante realizar esta planificación y distribuir al personal adecuadamente. Cada una de las Regionales va a mantener reuniones con sus subalternos para transmitir las órdenes que hoy se impartieron” sentenció.

Por último, resaltó la importancia de la coordinación entre el gobierno provincial, el Ministerio y la Fuerza Policial: “Como lo pide el gobernador, Osvaldo Jaldo, fue un trabajo en conjunto que busca llevar tranquilidad a todos los tucumanos para que puedan desarrollar sus actividades de forma normal”. /Comunicación Tucumán