En la tarde de este miércoles, la Unidad Regional Norte lanzó en Lomas de Tafí, un megaoperativo de control y prevención, el cual tiene como objetivo llevarles seguridad a vecinos de diferentes barrios de la provincia, el mismo contará con el apoyo logístico del helicóptero de la provincia.

En ese aspecto, el supervisor de la Unidad Regional Norte, comisario mayor, Walter Colombres, comentó: “estamos dando cumplimientos a disposiciones emanadas por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, a través de Jefatura de Policía y de la Unidad Regional Norte, en esta oportunidad nos encontramos en Lomas de Tafí, llevando a cabo un megaoperativo donde se desplazarán camionetas, motocicletas, personal de la U.R.N., de la Dirección Drogas Peligrosas, de la Motorizada y de la Brigada de Investigaciones”.

El dispositivo abarcará las zonas ll° (San José, Villa Carmela y Yerba Buena), y las zonas lll° y IV° (El Colmenar, Villa Mariano Moreno y Las Talitas), y la Policía contará con el apoyo logístico del helicóptero de la provincia con el cual se realizarán tomas desde el aire para observar el movimiento de los uniformados.

A su vez, el jefe del Centro Operaciones Policiales de la U.R.N., comisario principal, Néstor Pérez, manifestó: “el personal policial de la Unidad Regional Norte destinado a este tipo de operativos se encuentra preparado porque sigue los lineamientos dispuestos por el comando superior dentro del Plan Anual de Capacitación”.

“Hoy, el Departamento de Inteligencia Criminal dio una charla sobre el control de identificación vehicular y de adulteración de documentación, el mismo tuvo como finalidad reforzar el conocimiento de los agentes al momento de realizar un control en la vía pública”, cerró, Pérez. /Comunicación Tucumán