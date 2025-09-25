En la noche del pasado miércoles, un adolescente de 13 años sufrió lesiones graves tras un intento de asalto en el barrio Julio Abraham, en la localidad de Alderetes. El hecho ocurrió mientras la víctima se desempeñaba repartiendo sándwiches en una motocicleta; en un primer momento, algunas fuentes describieron el episodio como un siniestro vial, aunque luego se confirmó que se trató de un robo.

Según el relato de testigos y los primeros informes policiales, el joven intentó huir cuando fue sorprendido por el asaltante y chocó contra una pared. Tras la caída, el agresor lo atacó cuando ya estaba en el suelo. El hermano del menor, que lo acompañaba en la entrega, también sufrió heridas en el incidente.

El adolescente fue trasladado al Hospital de Niños, donde fue intervenido quirúrgicamente en la cabeza durante la jornada del jueves. Desde el centro de salud informaron que su cuadro es grave pero estable, según declaraciones aportadas por la madre al móvil del programa Los Primeros.

El suceso generó preocupación en la comunidad local por la violencia del ataque y por la condición de menores involucrados en tareas de reparto. Las autoridades policiales investigan las circunstancias del intento de robo y buscan al autor del hecho, mientras se aguardan mayores precisiones sobre la evolución clínica del joven internado y el estado de salud del hermano lesionado.