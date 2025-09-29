Requisa en la cárcel de Villa Urquiza termina con incautación de cocaína y psicofármacos

En un procedimiento de inspección sorpresiva realizado en el complejo penitenciario Villa Urquiza, el personal de la Unidad 1 llevó a cabo una requisa que permitió el hallazgo de sustancias prohibidas entre las pertenencias de varios internos. Los registros se concentraron en las celdas de tres reclusos —con causas previas por robo y evasión—, en cuyos efectos se detectaron un total de 70 bochitas de cocaína y más de 200 pastillas, contabilizadas entre comprimidos enteros y mitades.

Ante el descubrimiento, se solicitó la intervención del equipo de la Dirección Drogas Peligrosas (DIDROP) Capital, que efectuó las pruebas de campo pertinentes y procedió al secuestro de las sustancias halladas.

Paralelamente, la Unidad Fiscal competente imputó a los detenidos en una nueva causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y a la Ley de Narcomenudeo. Los psicotrópicos fueron decomisados de forma inmediata y quedaron a disposición de la investigación.

El operativo refleja las tareas de control interno y prevención de ilícitos en ámbitos carcelarios, así como la coordinación entre fuerzas penitenciarias, equipos técnicos especializados y la fiscalía para instrumentar las medidas judiciales y periciales correspondientes.