Rescatan a un joven que se accidentó en la zona de Aguas Chiquitas

Luego de tomar conocimiento de esta situación, el director de Fuerzas Especiales CERO, Comisario Inspector Franco Mariano Domínguez, dispuso que un equipo del G.E.R.S (Grupo Especial de Rescate y Salvamento) se traslade hasta el lugar donde trabajaron junto al personal de la División Lacustre y de Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo.

En la zona del accidente, el joven se encontraba golpeado y asustado luego de haberse caído de unos 15 metros de altura en la cascada de Aguas Chiquitas. Es así que tras ser asistido se inició su rescate por un terreno empinado y complejo que duró tres horas. Después, el joven fue trasladado en una ambulancia del 107 al Hospital Padilla para su asistencia médica.

El exitoso rescate fue supervisado por el director General de Unidades Especiales, Comisario General Fabio Ferreyra. /Comunicación Tucumán