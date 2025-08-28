En la noche del miércoles, los efectivos de la División de Delitos Rurales y Ambientales Sur N° 3 –Graneros rescataron un oso melero que fue entregado por dos guardabosques de Parques Nacionales, quienes lo habían hallado en la localidad de Santa Ana, departamento Río Chico.

Desde la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia dispusieron que el animal, también llamado oso hormiguero amazónico, quede resguardado en esta dependencia hasta determinar su destino.

El procedimiento estuvo supervisado por el director General de Delitos Rurales y Ambientales, Comisario Mayor Silvio Luna. /Comunicación Tucumán