Una joven de 19 años de Tucumán fue rescatada este lunes en la Terminal de Ómnibus de Retiro tras viajar a la Ciudad de Buenos Aires luego de aceptar una supuesta oferta laboral difundida por Instagram. Según la denuncia radicada por su madre, le prometieron un pago en dólares para tomarse fotografías para un catálogo de ropa y le ofrecieron cubrir los pasajes hasta la Capital Federal. Ante la sospecha de un posible caso de trata, la familia activó la búsqueda y alertó a las autoridades provinciales.

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Tucumán coordinó de inmediato con la Policía Federal en Buenos Aires la intervención necesaria para localizar a la joven. Con el apoyo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, los agentes interceptaron el colectivo y rescataron a la joven al descender, acompañada por otra persona. La acción se enmarca en protocolos de búsqueda y rescate ante denuncias vinculadas a ofertas laborales sospechosas difundidas por redes sociales.

Tras el operativo, por orden del Juzgado Federal, la víctima quedó bajo la protección del Programa Nacional de Rescate y Protección Integral para Víctimas de Trata de Personas. La Unidad Fiscal continúa con las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y determinar si la propuesta denunciada encuadra en delitos vinculados a la trata o explotación laboral.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar las cautelas ante ofertas laborales en redes sociales y aconsejaron verificar la veracidad de las propuestas, exigir contratos y confirmar la identidad de empleadores antes de concretar viajes. Asimismo, pusieron a disposición canales de denuncia y asistencia para posibles víctimas y familiares.