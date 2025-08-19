Un joven decidió entregar un puma cachorro que tenía como mascota en su casa en Salta, luego de que una denuncia anónima alertara a las autoridades de la situación.

El operativo se llevó a cabo este lunes, cuando personal de Fauna Silvestre y la Policía Rural se acercó al domicilio señalado. Allí, el joven reconoció que tenía al felino desde hacía un tiempo y, ante la intervención de los agentes, accedió a entregarlo de manera voluntaria.

El puma, de apenas unos meses de vida, fue trasladado de inmediato a un centro especializado para su revisión veterinaria.

Allí, los especialistas evaluaron su estado de salud y confirmaron que, a pesar de haber estado en cautiverio, el animal no presentaba lesiones visibles.

Desde el área de Fauna Silvestre recordaron que tener animales silvestres como mascotas está prohibido por la ley y representa un riesgo tanto para las personas como para la propia especie. Además, remarcaron que la tenencia ilegal de estos animales puede derivar en sanciones y multas.

Los expertos advirtieron que los pumas, incluso siendo cachorros, conservan su instinto salvaje y pueden representar un peligro a medida que crecen. Además, el cautiverio afecta su desarrollo y dificulta su reinserción en el hábitat natural.

El caso generó preocupación entre los vecinos y reavivó el debate sobre el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre en la región. Las autoridades instaron a la comunidad a denunciar cualquier situación similar y a no intentar domesticar animales que pertenecen a la vida silvestre.

El puma permanecerá bajo observación hasta que los especialistas determinen si es posible su reinserción en el entorno natural o si deberá permanecer en resguardo.