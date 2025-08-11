En la tarde del domingo pasado, dos adolescentes se encontraban disfrutando de un paseo en kayak en las aguas cercanas al Club Náutico Yatch Club, cuando, por razones que se desconocen, perdieron el control de la embarcación y cayeron al agua. Durante un operativo de rutina que realizaba la División Lacustre, un equipo de vigilancia se percató de la presencia de los jóvenes, quienes, a pesar de sus esfuerzos, no lograban regresar a la canoa y se encontraban a la deriva, experimentando calambres y el frío del agua.

Actuando con rapidez y profesionalismo, los efectivos llevaron a cabo el rescate de los menores, quienes fueron trasladados a la orilla, donde se constató que se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones.