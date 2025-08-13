Mientras sigue la conmoción por el caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial en Jujuy, la Justicia busca reconstruir el perfil psicológico del hombre que permanece detenido por el homicidio de Jorge Omar Anachuri y su posible vinculación con la desaparición de al menos otros cuatro hombres en la localidad de Alto Comedero.

Según confirmó el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, en su declaración indagatoria Jurado aseguró que se dedicaba a la construcción y a la venta de comida en la calle.

“Él manifestó que se dedicaba a la albañilería, y que además vendía algunos elementos comestibles, como turrones y alfajores. En ningún momento se refirió a alimentos de elaboración propia”, detalló Beller, según indicó el diario Todo Jujuy.

La investigación apunta a reconstruir los movimientos y actividades de Jurado en los días previos a las desapariciones. El dato sobre la venta de golosinas en la vía pública se suma a los elementos que la Justicia analiza para entender el perfil del sospechoso.

Cómo sigue la causa

Mientras el acusado insiste en su inocencia, el Ministerio Público de la Acusación avanza con las pericias de ADN para determinar si los restos óseos y fragmentos de piel que se encontraron en su casa corresponden a alguna de las víctimas.

El fiscal Beller anticipó que ya comenzó el cotejo genético y que esperan los primeros resultados en los próximos días.

La causa sigue bajo secreto de sumario y los rastrillajes en la zona no se detienen. No se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.

El testimonio clave del adolescente y las cámaras de seguridad

Un punto de quiebre en el caso fue el testimonio de un adolescente que vivía en la casa con Jurado. El chico, entrevistado en Cámara Gesell, aportó datos que coincidieron con las imágenes de cámaras de seguridad.

“Fue su declaración, junto al análisis de las cámaras públicas, lo que permitió iniciar el procedimiento. La Dirección de Búsqueda de Personas hizo un trabajo clave”, explicaron los investigadores.

En las filmaciones, Jurado aparece en dos oportunidades subiendo a taxis con personas que coincidían con la descripción de hombres denunciados como desaparecidos. Uno de los choferes fue entrevistado y brindó información sobre el caso de Anachuri.

Quién es Matías Jurado y cómo lo detuvieron

Matías Jurado fue detenido a fines de julio en su casa de Alto Comedero, tras el hallazgo de restos óseos, fragmentos de piel, ropa quemada y otros elementos calcinados.

La investigación se disparó por la desaparición de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años que había sido visto por última vez el 25 de julio pasado cuando subía a un taxi junto a Jurado.

El chofer declararía más tarde que lo dejó en la casa del ahora detenido y los registros del GPS confirmaron ese recorrido. Nadie más vio salir a Anachuri de ese lugar.

Jurado ya tenía antecedentes: estuvo preso tres veces, la primera en 2005, a los 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma durante un asalto. En ese último caso recibió una condena de 3 años y 4 meses de prisión, pero recuperó la libertad condicional en 2020.