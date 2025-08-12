Revocaron la libertad condicional a Susana Acosta por el crimen de Betty Argañaraz

Susana del Carmen Acosta, condenada por el crimen de Beatriz Argañaraz, retornará a prisión tras incumplir las condiciones de su libertad condicional. Su situación se originó por haberse trasladado de su domicilio fijado en San Miguel de Tucumán a El Cadillal, sin la autorización judicial requerida. Esta decisión también afecta a su pareja, Marco Daniel Fernández, a quien se le había revocado el mismo beneficio por motivos similares. La solicitud para este retorno a prisión fue presentada por la Unidad de Ejecución de Sentencias del Ministerio Fiscal.

Durante la audiencia de impugnación, el Ministerio Fiscal solicitó la revocación de los beneficios de libertad condicional de ambos condenados. En la audiencia del 14 de abril, se determinó que ambos deberán cumplir su pena de manera completa. El auxiliar de fiscal, Gonzalo García, argumentó que Acosta, quien había obtenido su libertad condicional el 13 de junio de 2023, estaba obligada a residir en la casa de su hermana, y cualquier cambio de domicilio requería aprobación judicial.

García enfatizó que Acosta violó esta disposición al trasladarse a un inmueble en El Cadillal, donde vivió permanentemente con su esposo y su nieta. Esta conducta fue corroborada por los informes del Patronato de Internos y Liberados, que habían advertido irregularidades en el monitoreo electrónico desde el año 2023. A pesar de las solicitudes previas para la revocación de su libertad condicional, estas habían sido desestimadas por otra jueza de Ejecución.

Finalmente, el 11 de agosto, la jueza de impugnación Patricia Carugatti, emitió una resolución que determina la revocación de la libertad condicional de Susana del Carmen Acosta, ordenando su inmediato alojamiento en el sistema penitenciario. Este caso destaca la importancia del cumplimiento de las condiciones impuestas en el marco de la libertad condicional y las consecuencias del incumplimiento.