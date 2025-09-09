En Barrio Sur, al mediodía del martes, dos menores se pusieron al mando de una camioneta 4x4 y desataron un momento de caos cuando, por razones que la Policía aún investiga, ingresaron con el vehículo a la vereda de Lavalle al 700 y embistieron dos árboles de la cuadra; la fuerza del impacto fue tal que uno quedó arrancado de raíz, mientras que las fuerzas de rescate y seguridad que acudieron al lugar confirmaron al móvil de Los Primeros que, pese a la espectacularidad de la escena, no se registraron heridos.