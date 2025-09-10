Un camión Scania que transportaba bolsones de azúcar desde el Ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, y que tenía como destino aparente la provincia de Catamarca, volcó tras perder el control de la unidad.

El conductor del rodado quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por efectivos de los Bomberos Voluntarios de Juan Bautista Alberdi, quienes trabajaron intensamente en la escena. También prestaron colaboración personal policial, la Guardia Urbana Municipal, servicios de emergencias locales y una ambulancia del 107, que trasladó al chofer con vida hacia el hospital de la ciudad informó el periodista Carlos Rosznercki.

Las autoridades investigan las causas que habrían provocado el siniestro. /Contexto