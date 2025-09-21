Robaron $120.000 a un conductor de DiDi: cómo ocurrió el asalto

Por solicitud de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, a cargo del doctor Carlos Picón, este domingo se llevó a cabo una audiencia multipropósito en la que se formalizó la investigación, se formularon cargos y se solicitaron medidas cautelares contra Carlos Fernando Luna y Dante Nicolás Acevedo. Ambos fueron aprehendidos el pasado viernes por la noche, sindicados como los presuntos autores del asalto a un hombre que se desempeñaba como chofer de la plataforma DiDi.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el auxiliar de fiscal Gustavo Benjamín Zavalía. Según expuso en la audiencia, el hecho ocurrió el 19 de septiembre alrededor de las 22:20, cuando la víctima se hallaba trabajando a bordo de un Peugeot 408. En la intersección de avenida Nicolás Avellaneda y pasaje Enzo Bordabehere, en San Miguel de Tucumán, abordaron el vehículo Acevedo —que se sentó en el asiento delantero— y Luna —que ocupó el asiento trasero—.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, una vez iniciado el viaje Luna comenzó a agredir al conductor en el rostro, le dijo “ya fue, cumpa, quedate quieto” y exhibió un arma de utilería de color negro con la que golpeó la cabeza del chofer con el cañón. La víctima entregó la suma de $120.000. Simultáneamente, Acevedo habría extraído un cuchillo de grandes dimensiones y se produjo un forcejeo que terminó cuando el conductor se arrojó del vehículo en movimiento. Los imputados permanecieron dentro del automóvil y se dieron a la fuga, pero fueron aprehendidos alrededor de las 22:30 en la zona de Circunvalación y Panamá, debajo de un puente.

Durante la feria, Zavalía aportó las pruebas recabadas hasta el momento, entre las que se incluyen imágenes de una cámara de seguridad de un edificio que registraron el momento en que los sospechosos se subieron al rodado de la víctima. El fiscal solicitó la imposición de prisión preventiva para ambos acusados por un plazo de 45 días con el objetivo de resguardar el desarrollo del proceso. La jueza interviniente hizo lugar a la totalidad de lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.

La causa continúa en instrucción, con las medidas probatorias en curso y la fijación de próximas audiencias para evaluar la evolución de la investigación y la eventual formulación de requerimientos adicionales por parte de la Fiscalía.