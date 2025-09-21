Robaron en la casa del “Pulga” Rodríguez en Santa Fe: qué se llevaron

La tranquilidad del domingo al mediodía en el barrio privado El Paso, ubicado en la zona de Santo Tomé, se vio alterada por la denuncia de un robo en la vivienda del futbolista Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, una de las figuras más reconocidas del Club Colón.

Según el relato aportado por el jugador al personal del Comando Radioeléctrico, el hecho salió a la luz alrededor de las 13.18 del domingo, cuando el guardia del country dio aviso a la policía. Al regresar de su entrenamiento, Rodríguez advirtió que una de las puertas corredizas de su casa había quedado sin traba y, al ingresar, constató la presencia de desorden y faltantes.

Desconcierto en la vivienda

De acuerdo con la denuncia y los primeros indicios, los autores aprovecharon la ausencia de moradores para sustraer distintos elementos de valor. Entre los objetos denunciados como robados se mencionaron perfumes, prendas deportivas —incluida indumentaria del club— y joyas de oro, como pulseras y anillos. El futbolista, de 40 años, expresó su sorpresa por el episodio y señaló que en un predio privado con seguridad no esperaba verse afectado por un delito de estas características. No obstante, no pudo precisar el monto total de lo sustraído.

La pesquisa preliminar indica que el robo habría ocurrido entre las 8.30 de la mañana y el momento en que el jugador regresó a su finca. Fuentes vinculadas con la seguridad interna del country señalaron que, al tratarse de un domingo, el ingreso de numerosos visitantes complica la tarea de individualizar a potenciales sospechosos.

Investigación en curso

La causa fue caratulada e involucrada en la jurisdicción de la Subcomisaría 15ª, que inició las actuaciones de rigor con el objetivo de identificar y detener a los responsables. Personal policial y peritos serán quienes continúen con el relevamiento de pruebas en la propiedad.

El episodio generó no solo malestar en el entorno familiar y amistoso del jugador, sino también inquietud entre los vecinos del country, que esperaban mayor sensación de seguridad dada la característica cerrada y vigilada del predio. En los próximos días se aguardan novedades de la investigación y posibles medidas adicionales de seguridad por parte de los residentes y la administración del barrio privado.