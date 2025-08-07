El entrenamiento matinal del plantel profesional de Central Norte se vio abruptamente empañado por un hecho tan insólito como alarmante: al menos dos ladrones ingresaron a los vestuarios mientras se desarrollaba la práctica y robaron pertenencias de varios futbolistas, entre ellas al menos seis teléfonos celulares de alta gama (al precio de hoy hablamos de u nos 8 millones de pesos).

El hecho ocurrió en la sede del club ubicada en Brown y avenida Entre Ríos, donde se entrena habitualmente el cuervo. Según se supo, los delincuentes habrían aprovechado un descuido para acceder al área de vestuarios sin ser advertidos, mientras el equipo se encontraba trabajando en el campo de juego,

"Todo indica que entraron por la cancha de vóley", comentaron desde el entorno del club, señalando una posible vía de acceso no custodiada. Una vez dentro, los ladrones actuaron con rapidez y precisión, llevándose exclusivamente celulares y objetos de valor de los integrantes del plantel azabache.

El hecho fue denunciado de inmediato a la Policía de Salta, que ya se encuentra trabajando en el caso. La buena noticia es que ya se cuenta con imágenes de uno de los sospechosos, captadas por cámaras de seguridad del entorno. Las filmaciones están siendo analizadas por investigadores para identificar a los autores materiales del robo. Inclusive la foto de uno de los sospechosos trascendiió en las últimas horas.

En paralelo, la dirigencia de Central Norte evalúa reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones, ante la preocupación del plantel y cuerpo técnico, que no solo lamentan la pérdida económica sino también la sensación de vulnerabilidad dentro del propio club

El caso sigue en investigación y **no se descartan nuevas denuncias** por objetos sustraídos. Desde Central Norte se pidió colaboración a vecinos y socios del club que puedan aportar más datos para esclarecer el hecho. / El Tribuno