La rápida intervención de la Comisaría de Romera Pozo y de la Jefatura de Zona 3 permitió activar, en tiempo y forma, los protocolos de seguridad tras el inicio del incendio. Se dio inmediata comunicación a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y se coordinó el accionar de las fuerzas y equipos técnicos para contener el avance del fuego en la zona rural cercana a la Ruta 9.

Personal de Bomberos de Bella Vista trabajó en el lugar junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), cuya tarea pericial fue clave para el relevamiento del incendio. Aunque las llamas permanecen activas, hasta el momento no se identificaron personas responsables; la zona afectada está a 1,5 kilómetros de la ruta y, por ello, el humo no interrumpió la circulación vehicular ni comprometió viviendas linderas.

Las autoridades recordaron que la quema de cañaverales y pastizales constituye un delito ambiental sancionado por la ley y reiteraron el llamado a denunciar de inmediato este tipo de hechos. Cada aviso temprano, como el realizado en esta ocasión, resulta esencial para evitar daños mayores y proteger la seguridad de la comunidad.