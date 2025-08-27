Un hecho de violencia alteró la tranquilidad del barrio Empalme Graneros de Rosario la noche del martes, cuando un hombre abrió fuego contra un grupo de jóvenes que jugaba al fútbol en una cancha ubicada en calle Barra al 1300 bis. El ataque se registró cerca de las 21.30 y, según las primeras informaciones, el agresor escapó del lugar tras los disparos.

Las víctimas son cinco jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16 y los 23 años; ninguno presenta lesiones de gravedad, según los partes oficiales. Personal de Gendarmería y de la Policía de Santa Fe acudió rápidamente al escenario del hecho y colaboró con el traslado de los heridos a centros asistenciales. Cuatro de los lesionados fueron derivados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y el restante al Hospital Alberdi.

Testigos y vecinos aportaron datos a las fuerzas de seguridad mientras se realizaban las primeras diligencias y el relevamiento de la escena. Informes médicos consignan que el menor, de 16 años, recibió un disparo en la mano; un joven de 19 presenta un impacto en el brazo derecho que derivó en una fractura; otros tres, de 19, 20 y 23 años, resultaron heridos en una de sus piernas. La investigación está en manos de la policía local y se esperan peritajes y testimonios para identificar al autor y determinar el móvil del ataque.