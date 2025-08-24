Rosario: niña de 5 años ingresó con heridas y murió; investigan si sufrió abuso

Una nena de cinco años falleció en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario tras ingresar con convulsiones, dolor intenso y dificultad para caminar. El deceso, ocurrido minutos después de su llegada a la guardia, pasada las 15.30 del sábado, abrió una investigación judicial que inicialmente orientó las sospechas hacia la madre de la menor y su pareja, ambos demorados y luego liberados por falta de pruebas.

Según fuentes judiciales y el diario La Capital, la niña arribó acompañada por su madre, de 28 años, y el padrastro, de 24. El cuadro clínico que presentaba fue informado por el personal médico como una sepsis generalizada, condición que motivó la intervención urgente del equipo sanitario, aunque la menor falleció poco después. Durante la atención, los médicos advirtieron lesiones en la zona genital, circunstancia que llevó a notificar a la policía por la sospecha de un posible abuso.

La investigación quedó a cargo del departamento de Homicidios Dolosos, bajo la fiscalía de Marisol Fabbro, del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas. Entre las medidas iniciales ordenadas por la fiscalía se incluyeron la demora de la madre y del padrastro, el secuestro de teléfonos celulares, el relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y la recolección de prendas vinculadas al hecho. El cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, junto con estudios complementarios y anatomopatológicos destinados a esclarecer la causa de la muerte.

Los exámenes preliminares no permitieron determinar de forma concluyente si las lesiones observadas habían sido producidas por violencia. Por ese motivo, tras varias horas de detención, la madre y su pareja recuperaron la libertad, aunque continúan a disposición de la justicia mientras se profundiza la pesquisa. El caso mantiene en vilo a la comunidad y a las autoridades judiciales, que buscan reconstruir los hechos para establecer responsabilidades y el cauce procesal correspondiente.