Una colisión de gran magnitud se registró en la madrugada de este jueves sobre la ruta nacional 157, a la altura del puesto fronterizo Los Mistoles. El siniestro ocurrió cerca de las 3:30 y tuvo como protagonistas a dos camiones de gran porte: uno cargado con vidrio reciclado y otro con frutas.

Según el informe oficial de la Unidad Regional Sur, el primer vehículo involucrado fue un Scania con acoplado, conducido por un hombre de 43 años y domiciliado en la ciudad de Perico, provincia de Jujuy. El segundo rodado, también un Scania con acoplado, trasladaba frutas y su conductor era un hombre de 40 años, oriundo de Córdoba Capital. La colisión se produjo a unos 700 metros del puesto fronterizo Los Mistoles.

El impacto provocó importantes daños materiales y movilizó de inmediato a personal policial y sanitario. En el operativo trabajaron agentes de la comisaría de Taco Ralo junto con el destacamento de Los Mistoles; el parte fue firmado por la comisario Mónica Sotelo y el oficial principal Marcelo Salas, quienes indicaron que se preservó la zona hasta asegurar la seguridad vial. Uno de los conductores fue trasladado en ambulancia al Hospital de La Madrid, donde fue atendido. Permaneció en observación y, según informaron más tarde desde la guardia médica, se encontraba fuera de peligro y sin lesiones de consideración, por lo que sería dado de alta. El otro conductor no requirió atención médica.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que en la cabina de uno de los camiones había una suma de 600.000 pesos en efectivo, compuesta por billetes de 10.000, 2.000 y 1.000. El hallazgo fue registrado en el acta policial; no se suministraron detalles adicionales sobre el origen o la propiedad del dinero. La investigación y las actuaciones quedaron a cargo de la unidad policial correspondiente, que continuará con las pericias y los pasos legales necesarios para determinar las circunstancias que originaron la colisión y el destino del dinero hallado en el interior del vehículo.