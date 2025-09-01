Ruta 306, San Andrés: auto volcó y cayó en el patio de una vivienda

Un grave incidente de tránsito ocurrió en la madrugada del lunes en la localidad de San Andrés, departamento Cruz Alta, cuando un automóvil perdió el control sobre la ruta provincial 306 y terminó volcando dentro del patio de una vivienda lindera a la calzada.

Según fuentes policiales, el siniestro se produjo alrededor de las 3:00 en el kilómetro 8 de esa arteria. Un Chevrolet Corsa que circulaba por la ruta despistó por motivos que todavía se investigan y quedó volcado en el interior de una propiedad situada en el margen este de la vía.

Personal de la comisaría de San Andrés se presentó en el lugar y constató que en el vehículo viajaban ocho jóvenes. Las autoridades identificaron a las personas involucradas —todas mayores de edad—, quienes sufrieron distintas lesiones y fueron trasladadas al Hospital Ángel C. Padilla para recibir atención médica.

De acuerdo con el relato del conductor, el automóvil se desplazaba en sentido norte-sur cuando, al arribar al kilómetro 8, perdió estabilidad y despistó. Las causas precisas del siniestro serán determinadas por las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Criminal del Centro Judicial Capital, bajo la instrucción del fiscal Jorge Valeria, quien ordenó que se procediera conforme a protocolo. Además, se solicitó la intervención de Criminalística Este para efectuar las pericias de rigor y se notificó al destacamento del Hospital Padilla.

El parte médico, firmado por el doctor Conrado, indica que los jóvenes se encuentran estables y permanecen en observación.

Las autoridades continúan con las averiguaciones para establecer las circunstancias que provocaron el despiste y el posterior vuelco del vehículo, mientras que los familiares de las víctimas y la comunidad aguardan novedades sobre la evolución de los internados.