Ruta 34: detectan cocaína oculta en gatos hidráulicos de un camión boliviano

Un nuevo golpe al narcotráfico tuvo lugar en Santiago del Estero, donde Gendarmería Nacional incautó seis kilos de cocaína de máxima pureza que estaban ocultos dentro de gatos hidráulicos.

Fuentes judiciales y de la fuerza indicaron que la causa está a cargo del juez federal Sebastián Argibay. El procedimiento forma parte de una investigación que comenzó semanas atrás sobre la ruta nacional 34 y que tuvo su primer avance a la altura de La Tijera, departamento Banda.

En ese momento, los gendarmes detuvieron dos camiones cisterna con bandera boliviana que trasladaban combustible. Uno de ellos circulaba cargado y el otro vacío, cuyo chofer dijo que viajaría a Buenos Aires para abastecerse. La situación despertó sospechas y ambos vehículos fueron requisados.

Durante el control, los efectivos descubrieron más de 20 kilos de cocaína en la cabina del camión vacío, por lo que se ordenó la detención de los dos conductores y el secuestro de los rodados. Los acusados fueron procesados e indagados mientras avanzaba la causa.

Con el paso de los días, surgió la sospecha de que aún podía haber más droga oculta. Esa hipótesis cobró fuerza cuando representantes de la empresa propietaria de los camiones intentaron retirarlos rápidamente del predio de Gendarmería, donde estaban secuestrados.

Ante esa maniobra, los investigadores revisaron nuevamente los vehículos y hallaron dos gatos hidráulicos tipo “botella” modificados para ocultar cocaína en su interior. Tras las pruebas de campo, se confirmó que contenían cerca de seis kilos de la droga, valuados en más de $130.000.000.

En los próximos días, el juez Argibay volverá a interrogar a los acusados, lo que podría agravar su imputación.