Incendio consumió la cabina de un camión con rastra cañera en Los Bulacio

Un camión Mercedes-Benz con rastra cañera quedó envuelto en llamas mientras circulaba por la ruta provincial 306, a la altura del kilómetro 16, en la localidad de Los Bulacio, departamento Cruz Alta. El siniestro se originó en la cabina del vehículo y no provocó heridos; solo se registraron pérdidas materiales.

El incidente

El conductor, identificado como Víctor Emanuel Vallejo, radicado en Famaillá, advirtió la presencia de humo procedente del motor. Detuvo la marcha y estacionó a la vera de la ruta para descender e intentar controlar el foco ígneo.

Las llamas, sin embargo, se propagaron con rapidez y consumieron en su totalidad la cabina del rodado.

La intervención

Personal de la comisaría de Los Bulacio llegó al lugar a bordo del móvil TUC 0952 y, al constatar la envergadura del incendio, solicitó apoyo a bomberos de la Policía de Tucumán. Minutos después arribó un coche bomba con tripulación a cargo del oficial auxiliar Julio Díaz, que logró extinguir el fuego y evitar que las llamas se propagaran al resto de la rastra cañera.

La rápida actuación de las fuerzas policiales y de bomberos impidió un siniestro de mayor magnitud. Se informó que no se registraron víctimas, mientras que la cabina del camión resultó pérdida total.