Salta: balearon la camioneta en la que se trasladaba Juan Manuel Urtubey

El vehículo en el que se trasladaba el exgobernador de Salta y actual candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue objeto de un atentado con arma de fuego a pocos días de las elecciones legislativas. El suceso, que no arrojó heridos, generó una inmediata conmoción en el ámbito político, en plena recta final de la campaña.

El incidente tuvo lugar el miércoles por la mañana en la Ruta Provincial 5, mientras la camioneta circulaba desde la localidad de Orán con destino a General Pizarro, en el norte de la provincia de Salta. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el impacto se produjo contra una de las ventanillas traseras del rodado, rompiendo completamente el cristal.

Al momento del ataque, cuatro personas se encontraban en el interior del vehículo. Además de Urtubey, quien ocupaba el asiento trasero derecho, viajaban el chofer y secretario, Carlos María García Bes (quien conducía), y otros dos acompañantes identificados como Arnaldo López y Joaquín Guzmán quien se encontraba en la parte trasera izquierda, la zona donde impactó el proyectil.

La denuncia penal fue formalizada horas después del incidente por el chofer, Carlos María García Bes, en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo. El rodado atacado es una camioneta Toyota Hilux de color gris, cuya titularidad corresponde a la empresa “Frigorífico del NOA S.A.”, propiedad de Urtubey.

En el acta policial, el denunciante dejó constancia expresa de que el daño fue provocado por un disparo de arma de fuego, desestimando la posibilidad de que se tratara de un simple impacto de proyectil. Pese a la gravedad del hecho y el riesgo inherente, las autoridades confirmaron que la totalidad de los ocupantes resultaron ilesos.

La Fiscalía Penal de San Lorenzo tomó intervención en la causa, que fue caratulada inicialmente como "Daños" y busca identificar a los autores del disparo.