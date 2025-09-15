Cuatro hombres fueron detenidos en la ciudad de Salta por ejercer la trata de personas en perjuicio de menores de edad que concurrían a un colegio secundario.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la investigación surgió luego de que la madre de una de las víctimas denunciara el extravío de su hija.

La mujer señaló que, al revisar el celular de la adolescente, descubrió en WhatsApp diversas transferencias de dinero sobre servicios por una cita privada, al tiempo que el emisor le solicitaba concretar un encuentro junto a su hermana de 12 años.

Otra progenitora radicó otra demanda en la Justicia en la que afirmó que un compañero de la escuela intentó captar a sus descendientes de 13 y 16 años, cuando un adulto de 63 años les realizaba gestos y las observaba.

A su vez, otra damnificada prestó testimonio en Cámara Gesell, confirmó que las reuniones íntimas existieron y remarcó que un remisero las trasladaba a distintos hoteles con otros hombres que abonaban para mantener relaciones sexuales.

La adolescente añadió que ella y otras mujeres eran obligadas a consumir alcohol y drogas.

En este contexto, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaron a cabo cinco allanamientos en la capital provincial donde concretaron las capturas de los cuatro implicados.

Además, se incautaron computadoras, celulares, discos externos de almacenamientos, lencería erótica, elementos para prácticas sexuales, marihuana, un vehículo y objetos de relevancia para el caso. /Noticias Argentinas