Salta: dictaron prisión perpetua para la mujer que mató a su hijo

Lidia Raquel Cardozo fue condenada a prisión perpetua por asesinar a su hijo Guillermo Leonel Francia el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad de la provincia de Salta.

La Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro declaró culpable a la mujer por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones agravadas por el vínculo.

El fiscal Santiago López Soto y la querella solicitaron la máxima pena para la responsable, al tiempo que la defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda y en manera subdisidaria, a fin de que se consideren atenuantes por emoción violenta.

Los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello determinaron que Cardozo sea registrada en el Banco de Datos Genéticos.

La madre de Francia declaró ante los magistrados y negó haber ejercido violencia física contra el menor de 11 años.

Además, a través de las preguntas que le fueron formuladas durante la jornada, negó haberle prodigado malos tratos verbales o físicos al menor, aduciendo desconocer la causa de las lesiones sufridas por el niño y que derivaron en su muerte.

Guillermo Leonel Francia fue derivado de emergencia al hospital Papa Francisco de Salta, donde llegó sin vida, a la vez que la autopsia indicó que murió como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneal grave por una lesión punzopenetrante.

Los testimonios de familiares, vecinos y médicos fueron claves para constatar la culpabilidad de Cardozo. /Noticias Argentinas