Salta: un policía mató a tiros a su pareja y luego se suicidó

Las inmediaciones de la Base Mitre de la Policía de Salta, en la ciudad de Orán, donde funciona la División de Drogas Peligrosas, fue escenario de un violento episodio, en el que un efectivo presuntamente mató a tiros a su pareja y luego se suicidó. La víctima también era integrante de la fuerza de seguridad.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales a Infobae el femicidio ocurrió anoche, sobre la calle Emilia Bustamente al 1200, luego de una aparente discusión de la pareja a metros de la comisaría.

En ese sentido, indicaron que la principal hipótesis -por ahora- es que todo se habría desencadenado en el marco de una pelea personal que rápidamente subió de tono, en la que en un momento el hombre la atacó a quemarropa y luego se disparó en la cabeza. El agresor murió dos horas después en el hospital San Vicente de Paul, mientras que su pareja falleció en el lugar.

La investigación quedó en manos de la fiscal María Soledad Filtrin Cuezzo, integrante de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Hasta el momento, la fuerza de seguridad provincial no emitió un comunicado ni detalles de lo que pasó. “El peritaje de los celulares será clave”, adelantaron las fuentes consultadas por este medio.

De acuerdo con lo que trascendió en medio locales, la víctima fue identificada como Erica Quispe y el presunto femicida como Humberto Darío Choque, de 36 años. “Ambos eran agentes”, precisaron las fuentes.

Según el diario Info Salta, el Subdirector de la División de Drogas Peligrosas, Comisario General Julio Hoyos, se trasladó al lugar acompañado por una comitiva de Jefatura de Policía.

Por su parte, los vecinos del barrio aseguraron al medio Qué Pasa Salta haber escuchado varias detonaciones cerca de las 21 horas.

Antecedente

Hace poco más de un mes, un efectivo de la Policía Bonaerense baleó a su ex pareja, asesinó a la tía de ella y luego se suicidó. El caso ocurrió durante la tarde del 11 de julio en una vivienda de la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza. La víctima sobreviviente, también integrante de la fuerza, fue internada en estado crítico.

Todo ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Alfonso Pareja al 2300, donde la agente, identificada como V., de 22 años, había ido con su tía Cristina Ruiz, de 46, a retirar sus pertenencias luego de la ruptura con Diego Nicolás Montoya, también de22, oficial de la Fuerza Barrial de Aproximación, la misma división a la que pertenece la joven.

En el lugar se había organizado una mudanza. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, V. llegó al domicilio para buscar sus cosas, pero al poco tiempo comenzó una discusión. En ese momento, Montoya sacó su arma reglamentaria, una Bersa Thunder TPR calibre 9 milímetros, y disparó contra ambas mujeres.

Cristina Ruiz recibió un balazo en la cabeza y cayó al suelo. Su sobrina fue herida en el pómulo izquierdo y en el brazo izquierdo, aunque más tarde los médicos detectaron al menos cinco impactos de bala en su cuerpo. Después del ataque, Montoya se dirigió a una habitación, se disparó en la cabeza y el arma quedó tirada a sus pies.

A pesar de las heridas, fue la propia agente quien alcanzó a salir a la vereda para pedir ayuda. Varios vecinos, que ya habían escuchado las detonaciones, llamaron de inmediato al 911.

Las dos mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital Balestrini. Ruiz murió poco después a causa de una herida con pérdida de masa encefálica. V., en tanto, fue operada dos veces durante las primeras horas de atención y seguía internada con pronóstico reservado hacia la noche del sábado.

La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, quien trabajó junto a efectivos de la Policía Federal Argentina en el domicilio del hecho. El funcionario judicial ordenó preservar la escena para las pericias y que el procedimiento se lleve adelante según el protocolo previsto para casos que involucran a personal policial.

Tras el hecho, un vecino publicó en redes sociales que ya se conocían situaciones de violencia en esa casa. Dijo que en otras ocasiones se escucharon gritos, incluso disparos, y que la policía había intervenido, aunque nada cambió. /Infobae