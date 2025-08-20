Salta: volcó un camión con una carga de vinos y algunas personas se llevaron mercadería

Un insólito episodio ocurrió esta mañana sobre la Ruta Nacional Nº 68, a la altura del kilómetro 69, en cercanías de Cafayate. Un camión de la empresa de transporte "La Merced", perteneciente a la familia López, volcó parte de su acoplado que trasladaba cajas de vino.

Desde la compañía confirmaron que el chofer se encuentra en buen estado de salud y no sufrió ningún tipo de lesión. Sin embargo, el siniestro ocasionó complicaciones en la circulación vehicular, ya que la ruta permanecía con paso restringido mientras se realizaban tareas de despeje.



El hecho derivó en una situación particular: personas que transitaban por el lugar comenzaron a llevarse las cajas de vino que no habían resultado dañadas. La denuncia fue realizada públicamente por el periodista Alejandro Tula, quien informó sobre el accionar de algunos conductores y vecinos que aprovecharon el accidente para apropiarse de la mercadería.

Las autoridades trabajan en la zona para liberar completamente la calzada y asegurar la carga que quedó esparcida, en tanto que la empresa evaluará las pérdidas ocasionadas por el vuelco. /Quepasasalta