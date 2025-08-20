Un insólito episodio ocurrió esta mañana sobre la Ruta Nacional Nº 68, a la altura del kilómetro 69, en cercanías de Cafayate. Un camión de la empresa de transporte "La Merced", perteneciente a la familia López, volcó parte de su acoplado que trasladaba cajas de vino.

Ruta 68: un camión volcó y palets de vino quedaron tendidos sobre la calzada

Desde la compañía confirmaron que el chofer se encuentra en buen estado de salud y no sufrió ningún tipo de lesión. Sin embargo, el siniestro ocasionó complicaciones en la circulación vehicular, ya que la ruta permanecía con paso restringido mientras se realizaban tareas de despeje.
 

Salta: volcó un camión con una carga de vinos y algunas personas se llevaron mercadería

El hecho derivó en una situación particular: personas que transitaban por el lugar comenzaron a llevarse las cajas de vino que no habían resultado dañadas. La denuncia fue realizada públicamente por el periodista Alejandro Tula, quien informó sobre el accionar de algunos conductores y vecinos que aprovecharon el accidente para apropiarse de la mercadería.

Las autoridades trabajan en la zona para liberar completamente la calzada y asegurar la carga que quedó esparcida, en tanto que la empresa evaluará las pérdidas ocasionadas por el vuelco. /Quepasasalta