San Andrés: acusado de intentar secuestrar a dos menores queda detenido por 45 días

La justicia ordenó prisión preventiva por 45 días para el hombre acusado de intentar raptar a dos menores en la comuna de San Andrés. La resolución se adoptó durante una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), en la que se sostuvo el control de aprehensión, se formalizó la investigación penal y se plantearon las medidas de coerción pertinentes. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la conducción de la fiscal Mariana Rivadeneira, está a cargo de la causa.

En la audiencia, la auxiliar de fiscal Mónica Torchan imputó al hombre los delitos de rapto en grado de tentativa y corrupción de menores —una de 18 años y otra de 13—, en calidad de autor. El juez interviniente, Guillermo Di Lella, hizo lugar al pedido del MPF y dispuso la prisión preventiva por considerar que los hechos imputados revisten una gravedad particular, en especial por tratarse de víctimas menores de edad.

La representante del MPF remarcó la singularidad de la selección de las víctimas por parte del imputado y la necesidad de resguardar el interés superior del niño frente a situaciones de extrema vulnerabilidad. Según el relato de la investigación, el imputado fue aprehendido el 13 de septiembre por efectivos de la comisaría de San Andrés tras recibirse dos denuncias que describían a un sujeto que, en un automóvil, había intentado forzar a dos niñas a subir al vehículo.

La policía divisó el vehículo en las inmediaciones de las rutas nacional 9 y provincial 306. Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó huir, pero fue interceptado en la intersección de ruta 9 y calle Congreso, en Banda del Río Salí, y trasladado a sede policial. La causa continuará su curso judicial mientras el imputado permanece privado de la libertad.