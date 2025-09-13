Durante la madrugada de este sábado, personal del Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí advirtió por cámaras una situación sospechosa en la intersección de Ruta 306 y ex Ruta 9. Las imágenes registraron a un automóvil Peugeot 208 color bordó que salió a alta velocidad del semáforo, seguido por una camioneta Fiat Strada blanca con efectivos policiales que ya estaban en alerta.

Un agente descendió de la camioneta para intentar interceptar el vehículo, que continuó su marcha hacia el norte, rumbo a Banda del Río Salí. Poco antes, desde la Unidad Regional Este se había emitido un llamado radial informando que un móvil de la Comisaría de San Andrés perseguía el mismo automóvil, señalado por vecinos como sospechoso de un intento de secuestro contra una menor. La denuncia fue presentada por una familiar directa de la víctima, que alertó a las autoridades sobre la situación.

El Peugeot fue interceptado minutos más tarde en la intersección de ex Ruta 9 y calle Congreso, gracias al trabajo coordinado entre personal policial y operadores civiles del Centro de Monitoreo. El conductor, un hombre de 47 años identificado por las iniciales V.O.B., fue reducido en el lugar y trasladado a la dependencia policial de San Andrés, donde quedó demorado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

Durante el procedimiento se secuestró el vehículo como elemento de prueba y la Fiscalía de Delitos Complejos convalidó la aprehensión del sospechoso. En las próximas horas se realizarán declaraciones de testigos y peritajes adicionales para esclarecer el hecho y avanzar con la investigación judicial.