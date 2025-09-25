Un hombre de 39 años y una mujer de 36 ingresaron en la tarde-noche de este miércoles 24 de setiembre al Centro de Salud, donde permanecen en estado crítico. Presentan lesiones por combustión intencional de un líquido inflamable. Habrían discutido en el domicilio donde conviven en San Pablo.

Por el hecho tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios 1, subrogada por Carlos Sale. Entre las primeras medidas se dispuso la actuación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, que trabaja en la vivienda de la pareja, ubicada en el barrio La Merced, de la localidad de San Pablo.

Conforme a las primeras averiguaciones, se encontraban en dicho domicilio cuando, alrededor de las 18.00 horas, se habría producido una discusión entre ambos que terminó con los dos prendidos fuego. En primer lugar fueron trasladados al hospital de San Pablo para luego ser derivados al Centro de Salud, donde se encuentran internados en grave estado.

Según información preliminar, la mujer presentaría el 90% del cuerpo afectado por quemaduras graves, mientras que el hombre tiene el 70% quemado.