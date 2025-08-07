Durante la jornada del domingo pasado, efectivos pertenecientes a Fuerzas Especiales CERO llevaron a cabo un complejo procedimiento de rescate de una persona que se cayó a un precipicio de 100 metros en un sendero del Cerro Puente del Indio, ubicado en San Pedro de Colalao.

En ese sentido, el subdirector de Fuerzas Especiales CERO, subcomisario, Alejandro Reyna, explicó: “realizamos un rescate bastante complejo por las características del terreno donde se tuvo que operar, en el cual una persona de 47 años que se encontraba haciendo trekking junto a un grupo de amigos se resbaló al pisar mal en un sendero en la cumbre del Cerro Puente del Indio, cayendo a un precipicio de aproximadamente 100 metros de altura”.

Luego del accidente, un amigo de la víctima dio aviso a los uniformados, quien los llevó hasta el lugar. “una vez allí, rápidamente hicimos una inserción por rápel para poder sacarlo, para ello utilizamos un sistema de tracción en el que fue fundamental el entrenamiento previo que se viene llevando a cabo en esta dirección, como así también, las capacitaciones que autoriza permanentemente la Jefatura de Policía, esto nos permitió que el curso de acción sea de manera sincrónica”, agregó, el subdirector.

El accidentado tenía una fractura en uno de sus hombros, en una de sus costillas y a causa de eso un pulmón lastimado, por lo que se lo trasladó al CAPS de San Pedro de Colalao, donde se lo estabilizó. A posterior lo llevaron al Hospital Padilla, allí detectaron que tenía un neumotórax, y finalmente fue internado en una clínica de la Capital, con pronóstico reservado.

A su vez, el oficial auxiliar, Rubén López, manifestó: “en ese momento yo estaba de guardia, así que me tocó participar de las tareas de rescate. Quiero agradecer a los Bomberos Voluntarios de San Pedro de Colalao y de Trancas y a los integrantes de Asociaciones de Montaña porque nos colaboraron mucho”. Y, expresó: “la senda era muy estrecha, la tierra muy blanda, mis compañeros que están altamente preparados pudieron rescatar a la persona, estoy muy orgullosos de ellos”.

Asimismo, dijo que, “Jefatura de Policía constantemente les está renovando las herramientas de trabajo, para que estén en óptimas condiciones y puedan operar en diversos terrenos sea cual sea la dificultad”.

Finalmente, Reyna, brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de realizar incursiones a los distintos senderos de montaña que hay disponibles en la Provincia de Tucumán, “cuando quieran hacer este tipo de actividades, háganlo con un guía de montaña que esté certificado. Den aviso de la travesía a la comisaría jurisdiccional o a los Bomberos Voluntarios e informen sobre la cantidad de personas que van a ir. Tener una buena hidratación, llevar un botiquín de primeros auxilios y no subestimar el terreno porque hay lugares muy peligrosos”. /Comunicación Tucumán