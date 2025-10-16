Santa Ana: la quema de rastrojo provocó accidentes de tránsito

La quema de rastrojo en la ruta provincial 332, tramo que vincula la traza vieja de la ruta 38 con la localidad de Santa Ana, afectó un campo ubicado hacia el sur de la ruta (que comprende ocho hectáreas) lo cual generó una cortina de humo, produciendo escasa visibilidad.

"Primero hubo una colisión de una motocicleta contra el acoplado de un camión, cuyos ocupantes (una femenina y un masculino) fueron trasladados al hospital de Concepción. Un segundo episodio consistió en un choque en cadena de automóviles con daños materiales", informaron los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Finalmente, la quema fue sofocada por bomberos voluntarios de Santa Ana y por la lluvia en la zona. Por el momento, no hay personas aprehendidas mientras avanza la investigación para dar con los responsables.

Nuevamente se pide a la comunidad denunciar estas prácticas ilegales al número provisto por el Ministerio Público Fiscal: 3813195131.

