Santa Fe: cayó uno de los narcos más peligrosos y buscados; ofrecían por él $25 millones

Uno de los narcos más peligrosos de Santa Fe fue detenido este miércoles, un día después de haber ingresado a la lista de los más buscados de la provincia.

Se trata de Ernesto Fabián Quintana, un hombre de 45 años que se encontraba prófugo desde noviembre de 2023, acusado de homicidio y narcotráfico.

Quintana fue capturado minutos después de las 10.45 de este miércoles, en una casa ubicada en el barrio Las Mercedes, ubicado en la ciudad de Recreo.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe lo redujo sin que se registraran incidentes. Luego, los efectivos allanaron la vivienda.

En el lugar fue incautado una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus sin numeración, con munición en la recámara, y seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El operativo de captura fue dispuesto por la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, quien comandó las tareas de inteligencia y un seguimiento en la zona de Recreo. Esto permitió establecer un cerrojo policial y concretar la aprehensión.

De esta manera, el detenido quedó a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas en el marco de las causas en las que está imputado.

El delincuente estuvo prófugo durante más de un año y medio, pero resultó llamativa su detención justo después de que su nombre fuera incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por la provincia de Santa Fe.

La actualización se hizo este martes, unos días después de que confirmaran el arresto de Waldo Bilbao, acusado de liderar una banda narco junto a su hermano.

Bilbao fue localizado el sábado pasado en una vivienda ubicada en el centro de Rosario, donde convivía con su actual pareja. El prófugo intentó escapar por un sistema de ventilación, pero fue detenido.

Las causas por las que era buscado Ernesto Quintana

Quintana tenía un pedido de captura por el homicidio de Matías Casco, un peón rural de 30 años que fue asesinado el 5 de diciembre de 2020 en Sauce Viejo. Su cuerpo fue encontrado unos días después por un pescador en el río Coronda.

La fiscal María Laura Urquiza, que también se encuentra a cargo de la investigación del caso, determinó que el asesino habría pasado a buscar a la víctima por su domicilio y la habría conducido hasta una vivienda de Sauce Viejo.

Luego de que llegaran al destino, lo mató de un disparo en la cabeza. Sin embargo, previo a esto, Casco fue golpeado. Su cadáver fue atado con alambres, envuelto en una bolsa y arrojado al agua.

Después de que se abriera un expediente para esclarecer la muerte de Casco, la fiscal resolvió imputar al prófugo en abril de 2023 y ordenó que quedara bajo prisión preventiva. Sin embargo, en noviembre de ese año logró escapar de la subcomisaría 6ª de La Guardia.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia federal buscaban a Quintana no solo por el crimen de Casco, también por dos causas vinculadas al narcotráfico. La más relevante está relacionada con el contrabando de marihuana a través de la Hidrovía.

Según la denuncia, la organización de la que formaba parte recibía cargamentos de droga enviados desde Paraguay en la localidad de Santa Rosa de Calchines. Por este motivo, las autoridades habían ofrecido una recompensa de 25.000.000 de pesos a cambio de información que condujera a su paradero. /TN