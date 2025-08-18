Santa Fe: murieron cuatro obreros en una obra al caer de un montacargas

Una tragedia ha impactado a la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, luego del desmoronamiento de un montacargas en una obra en construcción. Este lamentable accidente resultó en la muerte de cuatro obreros, mientras que un quinto trabajador se encuentra en estado crítico en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Las circunstancias del accidente han generado preocupación y dolor en la comunidad local, resaltando la importancia de la seguridad laboral en la construcción. El fiscal Leandro Lucente ha tomado medidas inmediatas, ordenando la clausura de la obra y la realización de pericias mecánicas para esclarecer las causas del desplome del montacargas. Este suceso, ocurrido el pasado domingo alrededor de las 14:20 horas, movilizó a Bomberos, Policía y el Servicio de Emergencias.

Según fuentes locales, el montacargas habría caído al vacío por un posible corte en un cable tensor mientras transportaba a los cinco operarios desde un noveno piso. Gustavo Rapuzzi, jefe de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, proporcionó detalles sobre el accidente, indicando que los operarios estaban trabajando en el edificio de diez pisos exclusivamente para montar un nuevo cuerpo del montacargas. "Estaban trabajando cinco operarios que habían venido por ese día exclusivamente al edificio a montar un cuerpo más de este montacargas," explicó Rapuzzi a Cadena 3.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar cómo se operaba el sistema de elevación y si se cumplían las regulaciones de seguridad laboral en la obra. La capacidad de carga del montacargas también será evaluada, dado que estaba autorizado para transportar a cuatro personas, pero en el momento del accidente llevaba a cinco. Las víctimas fatales han sido identificadas como Matías Ezequiel Aquino (30), Lucas Agustín Palacio (25), Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25). El quinto operario, Fernando Guerra, está en un estado crítico, según el parte médico.