Santiago: clausuran el puesto de un tucumano que elaboraba milanesas con papel higiénico

Un insólito y alarmante procedimiento sanitario tuvo lugar en Monte Quemado, departamento Copo, donde inspectores municipales secuestraron 25 kilos de milanesas presuntamente elaboradas con papel higiénico, además de chorizos y aderezos en mal estado. El operativo fue llevado a cabo el pasado jueves a las 10.30 en un local ubicado en la intersección de avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, horas antes de la fiesta en honor a la Virgen del Carballo.

El comerciante fue identificado como Marcos Rolando Ávila, oriundo de Tucumán, a quien el área de Calidad de Vida y Bromatología le incautó varias bolsas con productos de dudosa procedencia. Según el acta de clausura, las milanesas y chorizos contenían “ingredientes desconocidos”, entre ellos papel higiénico, lo que representaba un grave riesgo para la salud de los consumidores.

Graves irregularidades detectadas

Los inspectores señalaron que los alimentos presentaban deterioro, mala conservación, falta de limpieza e inadecuada manipulación, además de ingredientes imposibles de procesar por el organismo humano, capaces de provocar lesiones internas. También fueron secuestrados numerosos aderezos en mal estado, todo en presencia de testigos y registrado en fotografías y filmaciones.

Tras labrar el acta correspondiente, las autoridades procedieron a clausurar el puesto y adelantaron que se formalizará una denuncia policial. En ese marco, no se descarta que el feriante sea imputado y citado a declarar para explicar su particular receta de milanesas y chacinados. /Diario Panorama