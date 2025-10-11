Santiago: exgendarme mató a un sujeto que había entrado a su casa a robar

Un exfuncionario de Gendarmería Nacional "ajustició" a uno de los delincuentes que ingresó a su casa, en el barrio Mishqui Mayu de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, y lo mató de un disparo que le atravesó el corazón.

El sangriento hecho sucedió cerca de las 5.30 de la madrugada cuando el suboficial retirado Víctor Fernando Acosta —de 57 años— se encontraba descansando en su casa del Grupo 5 y escuchó ruidos extraños en el techo.

De inmediato, Acosta saltó de la cama y salió a ver qué sucedía. Empuñando su revólver calibre 22 subió a la terraza de su propiedad —ubicada a unos 70 metros de la rotonda que une la Ruta 51 con la autopista Juan Domingo Perón— y allí se encontró con dos ladrones.



Santiago Leonel Sayago —alias "Pela", de 19 años, del Bº Río Dulce— y su cómplice Hernán Santiago Paso (21) habían ingresado a la habitación de su hijo, aprovechando que no estaba, y se estaban apoderando de sus pertenencias.

Allí el gendarme retirado les dio la voz de alto y, lejos de huir, los delincuentes lo enfrentaron. Paso huyó con una escalera mientras que Sayago —la víctima— se enfrentó a golpes con Acosta.

Tras la pelea, Acosta realizó dos disparos y uno de ellos impactó en el pecho de Sayago, que —con una bala alojada en el corazón— bajó del techo, salió a la calle, corrió 20 metros y finalmente cayó muerto.

Los vecinos —en alerta por los múltiples robos que sufren a diario— escucharon los estampidos e inmediatamente llamaron a la policía. Los efectivos de la Comisaría 12 llegaron a la vivienda de Acosta.

El escenario era macabro: Sayago tendido en el pavimento con un control remoto de televisor en una mano y un disparo que le atravesaba la camiseta; Acosta en la puerta de su domicilio con el arma en su cintura.

Inmediatamente la policía redujo al gendarme y le quitó el arma. Una ambulancia llegó para asistir al ladrón, pero ya nada se podía hacer por él. Estaba sin vida. Decenas de móviles coparon el lugar y perimetraron todo el sector.

Cerca de las 6.10 de la mañana el Dr. Nicolás Santillán —fiscal de turno— llegó a la escena del crimen. Junto a personal del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos realizó una inspección minuciosa en el lugar. /El Liberal

