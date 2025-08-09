Esta madrugada, alrededor de las 2, un hombre de apellido Salas, chofer de colectivos de la empresa Rutas del Sur, dejó por unos minutos el ómnibus que conducía —Mercedes Benz 1418— estacionado en la vía pública de las calles de Gramilla (Dpto. Jiménez, Santiago del Estero), sin imaginar lo que iba a suceder.

Al parecer, Salas olvidó sacar la llave y esta situación fue advertida por un sujeto identificado como Mario Enrique Juárez , domiciliado en la mencionada localidad, quien ascendió a la unidad y le dio arranque, para luego salir en la misma a toda velocidad.

Tras pasearse por varios minutos, Juárez perdió el control del rodado y chocó un poste , provocando daños al micro en la parte frontal, la puerta de ingreso, los faros y los estribos.

Alertados de lo ocurrido, efectivos policiales lograron reducirlo y trasladarlo a la dependencia , donde quedó alojado en calidad de aprehendido, según lo dispuesto por el fiscal de turno, Dr. Ignacio Guzmán.

El dueño de la empresa, de apellido Sáez, radicó la correspondiente denuncia en la Subcomisaría de Gramilla. /Nuevodiarioweb