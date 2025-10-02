Una mujer de 55 años que estaba internada tras sufrir un fuerte accidente en Santiago del Estero encendió un cigarrillo en su cama de terapia intensiva, se prendió fuego su camilla y murió.

El insólito caso sucedió días atrás cuando María Juan ingresó al Hospital Regional debido a un accidente que sufrió en el departamento de Quimilí, por lo que desde ese momento estaba bajo asistencia respiratoria.

Sin embargo, se pudo constatar que un familiar ingresó fuera del horario de visita y le entregó un cigarrillo y un encendedor.

A través de las cámaras de seguridad se logra ver que quien ingresó sin permiso fue un hermano de María Juan, quien se retiró 15 minutos después de su visita.

Lo que llamó la atención es que, casi al instante, la camilla de la paciente comenzó a prenderse fuego, lo que le provocó quemaduras graves en la cara y vías respiratorias.

Aun así, pese al rápido accionar de los médicos, la mujer falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves lesiones.

La causa ya es investigada por tres fiscales locales con la idea de poder saber cómo se desencadenó el hecho.

Para ello, empezaron a tomar declaraciones a médicos, realizaron pericias y analizaron las cámaras de seguridad. /NA