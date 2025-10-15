Personal policial apostado en el ingreso a la ciudad de Campo Gallo, Santiago del Estero, concretó un importante procedimiento que derivó en el secuestro de una considerable cantidad de hojas de coca.

El operativo se llevó a cabo anoche, alrededor de las 23 horas, cuando los efectivos detuvieron la marcha de dos vehículos. El primero, una camioneta Toyota SW4, que venía liderando el trayecto, era conducido por un hombre de 35 años y su esposa, ambos oriundos de Buenos Aires. Detrás de ellos circulaba una Renault Kangoo, manejada por un hombre de 26 años, acompañado de una mujer de 42 años. Este último conductor se desempeñaba como “trabajador de frontera” y fue contratado para el transporte del cargamento. Ambos rodados habían partido desde la ciudad de Orán, Salta.

En su recorrido, los vehículos habían evadido controles policiales en Urutaú y Monte Quemado. Ante esta situación, se dio la alerta y fueron interceptados por personal de la Comisaría Comunitaria 18ª de Campo Gallo, que luego solicitó colaboración al personal de Seguridad Vial. Con autorización de la Justicia Federal, se procedió a realizar una requisa exhaustiva de los rodados, con el apoyo de un can del equipo K-9 y un escáner portátil.

Como resultado del procedimiento, se hallaron en el interior de la Renault Kangoo un total de 24 bultos que contenían hojas de coca, con un peso total de 538 kilogramos, además de un pequeño envoltorio con 0,6 gramos de marihuana. Todo el material fue secuestrado.

En relación con los ocupantes, las consultas realizadas en el Sistema SIFCOP de la Policía confirmaron los antecedentes de los mismos. Se estableció que el conductor de la camioneta Toyota SW4 posee una prohibición de salida del país debido a causas vinculadas al narcotráfico, además de un requerimiento judicial vigente del juzgado civil de Buenos Aires para una evaluación de salud mental. Por su parte, la mujer acompañante de la camioneta Renault Kangoo tiene vigente un pedido de comparendo a nivel nacional e internacional, emitido por el juzgado de Salta, en una causa relacionada con encubrimiento de contrabando (Ley 22.415). Por estas horas, las personas se encuentran en la comisaría interviniente, a fin de cumplimentar las consultas necesarias con los organismos recurrentes.

Desde la Policía se destacó que estos controles se intensificarán en puntos estratégicos de la provincia, con el objetivo de prevenir el ingreso y transporte de sustancias dentro del territorio provincial. /Diario Panorama