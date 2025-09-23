Un grave incidente sacudió la tranquilidad del hospital de Pampa de los Guanacos, en el Departamento Copo, Santiago del Estero, cuando un paciente y su familiar agredieron físicamente al médico de turno. El violento episodio ocurrió luego de que el paciente, a quien recientemente le amputaron la pierna izquierda, golpeara al Dr. Gauna con sus muletas tras arrojarle las vendas que cubrían su pierna.

El acto no terminó ahí. Un familiar del paciente, también agredió al médico, aplicándole un golpe de mano abierta. Ante la gravedad de la situación, el Dr. Gauna acudió a la Comisaría Comunitaria Nº 43 para radicar la denuncia, acusando a los agresores de "lesiones y amenazas".

El Dr. Daniel Abalos, de la Unidad Fiscal para la Circunscripción Copo, fue quien se hizo cargo del caso. La denuncia fue presentada a las 22:50 horas de anoche, y las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes. /Diario Panorama