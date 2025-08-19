Santiago del Estero: una docente murió en un accidente ocurrido sobre la Ruta 9

La comunidad educativa de Loreto y de toda la provincia de Santiago del Estero vive horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Ayelén Sayago Sández, de 34 años, en un accidente de tránsito ocurrido este lunes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Simbol.

Ayelén era docente y rectora del Instituto San Cura Brochero de Loreto, donde se ganó el cariño y el respeto de colegas, estudiantes y familias. Su compromiso con la educación trascendía las aulas: fue reconocida como una mujer apasionada por la enseñanza, cercana a sus alumnos y siempre dispuesta a generar espacios de contención y aprendizaje.

Era oriunda de La Banda y tenía formación en Filosofía, según contaron a Diario Panorama personas cercanas a la profesional.

Su repentina partida generó una conmoción enorme. Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) expresaron su pesar y enviaron sus condolencias a la familia y a toda la comunidad educativa, recordándola como una compañera comprometida y solidaria. “Acompañamos con profundo afecto y respeto a toda la comunidad educativa de Loreto por la irreparable pérdida de la rectora y compañera Ayelén”, expresaron en un comunicado.

Más allá de su rol institucional, quienes la conocieron destacan su calidez humana, su vocación de servicio y el amor por sus estudiantes. Hoy, Loreto y La Banda lloran a una educadora que deja un vacío enorme, pero también una huella imborrable en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir con ella el camino de la educación. /Diario Panorama