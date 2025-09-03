El Hospital Centro de Salud Zenón Santillán informó sobre el estado del joven de 28 años que fue atacado por una jauría de perros en un domicilio de Yerba Buena. El hecho ocurrió ayer cerca de las 11:30 en una vivienda de La Madrid al 2.700. Según relató la propietaria, más de diez perros reaccionaron de manera agresiva, mientras vecinos intentaban calmar a los animales ante los gritos de auxilio.

La doctora Claudia Argañaras, jefa de guardia del hospital, detalló el estado del paciente: “Ingresó con heridas múltiples en cuero cabelludo, zona supraciliar izquierda, pecho y escroto”. La médica añadió: “El paciente se encuentra estable, lúcido, orientado y conversa normalmente. Las heridas están secas tras las curaciones de hoy y ya recibió la visita de su madre”.

El centro de salud informó que el joven continúa bajo seguimiento de varios servicios especializados. “El paciente evoluciona sin requerimiento de oxígeno, mantiene parámetros clínicos estables, no presenta dolor y se alimenta normalmente”, señalaron. Su evolución determinará si recibe el alta con tratamiento y curaciones programadas.

Por su parte, la madre del joven, Natalia Fernández, asegura que él tenía permiso para ingresar a la propiedad. “Él va, estaba cortando las naranjas, y cuando terminó, ella abrió la puerta y los perros lo atacaron”, explicó. “Quieren ensuciar a mi hijo”, afirmó, quebrándose al recordar el video del ataque.